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За дисциплинарные нарушения в прошлом году уволили 172 судей, - ВСП

Новости » Общество    23.11.2018 - 12:57
За дисциплинарные нарушения в прошлом году уволили 172 судей, - ВСП
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Три тысячи судей уволились до начала квалификационного оценивания в рамках судебной реформы

Высший совет правосудия (ВСП) в 2017 году уволил 172 судей за совершение существенных дисциплинарных правонарушений. Об этом сообщили корреспонденту РБК-Украина в пресс-службе ВСП.

В целом, начиная с 2014 года почти 3 тыс. судей - это минимум, 30% - подали в отставку, не дожидаясь проведения квалификационного оценивания. А до начала перезагрузки судебной системы в Украине было почти 9 тыс. судей.

"Большинство из них поступили так вовсе не по причине истечения срока полномочий, а, в частности, через внедрение новых процедур отбора и оценки судей, а также системы электронного декларирования имущества и доходов", - отметили в ВСП.

Теперь судьи в Украине должны подавать три вида деклараций: имущества и доходов, родственных связей (в государственном секторе) и добропорядочности. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о том, рекомендовать  ли конкретного кандидата на должность, окончательно утверждается решением ВСП.

Напомним, посол ЕС Хьюг Мингарелли констатировал рост доверия к судебной системе в Украине. Он также отметил, что судебная реформа остается приоритетом ассоциации Украины с Европейским союзом.

В Украине с 2014 года уволились почти 3 тыс. судей Судебная реформа остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС, - Мингарелли
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