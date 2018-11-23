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Судова реформа залишається пріоритетом асоціацію України з ЄС, - Мінгареллі

Новини » Політика    23.11.2018 - 11:03
Судова реформа залишається пріоритетом асоціацію України з ЄС, - Мінгареллі
Фото: Хьюг Мінгареллі (РБК-Україна)

Євросоюз буде підтримувати судову реформу в Україні

Судова реформа залишається пріоритетною метою, визначеною в Угоді про асоціацію України з Євросоюзом. Про це на прес-конференції заявив голова представництва ЄС Хьюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Євросоюз "не шкодує зусиль" на підтримку судової реформи, тому що вона залишається пріоритетом асоціації України з ЄС.

"Судова реформа є важливою у становленні судової системи. Це буде сприяти інвестиціям в Україну. Це підвищить довіру громадян. Ми повинні робити все можливе, щоб поліпшити ситуацію", - сказав Мінгареллі.

Він також висловив сподівання, що реформи змінять ментальність українців.

"Ми дуже цінуємо, що органи самоврядування відкриті для спілкування з громадянським суспільством", - додав Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія опублікувала звіт про виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС. У звіті Брюссель підкреслив, що підготовка до президентських і парламентських виборів не повинна вплинути на процес реформ. У боротьбі з корупцією і судової реформи Єврокомісія побачила прогрес, але вважає його повільним.

 

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