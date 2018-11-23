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За дисциплінарні порушення торік звільнили 172 суддів, - ВРП

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 12:57
За дисциплінарні порушення торік звільнили 172 суддів, - ВРП
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Три тисячі суддів звільнилися до початку кваліфікаційного оцінювання у рамках судової реформи

Вища рада правосуддя (ВРП) у 2017 році  звільнила 172 суддів за вчинення суттєвих дисциплінарних правопорушень. Про це повідомили кореспонденту РБК-Україна у прес-службі ВРП.

Загалом, починаючи з 2014 року майже 3 тис. суддів - це щонайменше, 30% - подали у відставку, не чекаючи на проведення кваліфікаційного оцінювання. А до початку перезавантаження судової системи в Україні було майже 9 тис. суддів.

"Більшість з них вчинили так зовсім не з причин сплину терміну повноважень, а, зокрема, через впровадження нових процедур відбору та оцінювання суддів, а також системи електронного декларування майна та доходів", - зазначили у ВРП.

 

Тепер судді в Україні повинні подавати три види декларацій: майна та доходів, родинних зв’язків (у державному секторі) та доброчесності. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо того, чи рекомендувати конкретного кандидата на посаду, затверджується остаточно рішенням ВРП.

Нагадаємо, раніше посол ЄС Хьюг Мінгареллі констатував зростання довіри до судової системи в Україні. Він також зазначив, що судова реформа залишається пріоритетом асоціації України з Європейським союзом.

В Україні з 2014 року звільнилися майже 3 тис. суддів Судова реформа залишається пріоритетом асоціацію України з ЄС, - Мінгареллі
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