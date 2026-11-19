КНУ імені Шевченка переходить на дистанційку: названо дати та причини
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка частину зимового семестру проведуть дистанційно. Онлайн-формат запровадять для всіх освітніх програм майже на п'ять тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру комунікацій Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.
Згідно з документом, із 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Чому університет змінює формат навчання
Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в Україні та можливі перебої з електро- і теплопостачанням узимку.
Університет пояснив, що такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчальний процес навіть за складних зимових умов і зменшить його залежність від можливих перебоїв у роботі міської інфраструктури.
Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026-2027 навчальний рік затвердили наказом ректора Валерія Копійки від 17 листопада.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що зимова екзаменаційна сесія у КНУ імені Тараса Шевченка проходитиме дистанційно з 23 листопада до 15 грудня 2026 року. Онлайн складатимуть заліки, іспити та захищатимуть курсові роботи. В університеті також визначили порядок дій на випадок відключень світла чи проблем з інтернетом: технічні збої не вважатимуть підставою для незадовільної оцінки.
Крім того, Міністерство освіти і науки рекомендувало університетам підготуватися до можливих зимових відключень електроенергії, тепла та води. Зокрема, заклади мають забезпечити готовність до дистанційного навчання, підготувати чергові гуртожитки та пункти підтримки, де студенти й працівники зможуть зігрітися та зарядити пристрої.