У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка частину зимового семестру проведуть дистанційно. Онлайн-формат запровадять для всіх освітніх програм майже на п'ять тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру комунікацій Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

Згідно з документом, із 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Чому університет змінює формат навчання

Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в Україні та можливі перебої з електро- і теплопостачанням узимку.

Університет пояснив, що такий формат дасть змогу студентам і викладачам продовжувати навчальний процес навіть за складних зимових умов і зменшить його залежність від можливих перебоїв у роботі міської інфраструктури.

Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026-2027 навчальний рік затвердили наказом ректора Валерія Копійки від 17 листопада.