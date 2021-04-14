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Дистанционное минирование и беспилотник: боевики нарушили "тишину" шесть раз

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 17:59
Дистанционное минирование и беспилотник: боевики нарушили "тишину" шесть раз Фото: на Донбассе зафиксировали шесть обстрелов (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

С начала суток на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, неподалеку от населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 боевики обстреляли позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя было зафиксировано пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник противника подавили.

Напомним, на Донбассе 13 апреля боевики пять раз нарушали режим прекращения огня, в результате обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

РБК-Украина писало, что с начала этого года зафиксировано уже шесть случаев применения российскими наемниками дистанционного минирования противопехотными минами ПОМ-2 на Донбассе. В результате одного из случаев в Луганской области погиб гражданский.

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