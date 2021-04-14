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Дистанційне мінування та безпілотник: бойовики порушили "тишу" шість разів

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 17:59
Дистанційне мінування та безпілотник: бойовики порушили "тишу" шість разів Фото: на Донбасі зафіксували шість обстрілів (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

З початку доби на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог двічі здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Поблизу Павлополя було зафіксовано проліт ворожого БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпілотник противника подавили.

Нагадаємо, на Донбасі 13 квітня бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

РБК-Україна писало, що з початку цього року зафіксовано вже шість випадків застосування російськими найманцями дистанційного мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 на Донбасі. Унаслідок одного із випадків в Луганській області загинув цивільний.

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