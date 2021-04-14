ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики на Донбассе более 10 раз глушили, а также обстреливали беспилотники ОБСЕ

Новина українською → Донбасс, Среда 14 апреля 2021 10:50
Боевики на Донбассе более 10 раз глушили, а также обстреливали беспилотники ОБСЕ Фото: беспилотники СММ ОБСЕ 10 раз подвергались глушению со стороны боевиков (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе боевики более 10 раз глушили беспилотные летальные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Также были зафиксированы случаи обстрелов БПЛА наблюдателей.

Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Об указанных нарушениях со стороны боевиков Миссия ОБСЕ указала в своем отчете от 12 апреля.

В частности, факты глушения беспилотников ОБСЕ зафиксированы вблизи оккупированных населенных пунктов Донецкой области Спартак, Веселое, Бетманове, Михайловка, Озеряновка, Федоровка и Пантелеймоновка, а также в Луганской области - вблизи Шимшиновки и Мирного.

Кроме этого, возле Спартака и Веселого с оккупированной территории произошли обстрелы БПЛА ОБСЕ. Противоправные действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Напомним, за вчера боевики пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что Россия за неделю перебросила на Донбасс около 250 своих кадровых военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ОБСЕ Донбасс боевики беспилотник
NEWS
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
В Киеве продлили ужесточенный локдаун до 30 апреля
DAILY
Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют