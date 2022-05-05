"Дистанционно". В КГГА рассказали, как завершится учебный год для школьников
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что школьники завершат учебный год в режиме онлайн. При этом сейчас детские садики готовятся к работе в военное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы МОН, которые говорят о том, что мы этот учебный год закончим в режиме онлайн", - сообщил он.
Замглавы КГГА также добавил, что рассматривается возможность открыть часть садиков.
"Садики в Киеве готовятся к работе в условиях военного положения. Мы рассматриваем возможность открыть очередные садики, чтобы дать родителям возможность работать, но этот вопрос пока дискуссионный, потому что нужно соответствовать всем правилам безопасности, собирая детей в одном месте", - подчеркнул он.
Напомним, с начала войны около 3,4 тысячи детских садов возобновили работу.
Кроме того, в МОН рассказали, когда будут принимать документы первоклассников в этом году.
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