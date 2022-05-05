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"Дистанционно". В КГГА рассказали, как завершится учебный год для школьников

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Киев, Четверг 05 мая 2022 12:01
"Дистанционно". В КГГА рассказали, как завершится учебный год для школьников Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что школьники завершат учебный год в режиме онлайн. При этом сейчас детские садики готовятся к работе в военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы МОН, которые говорят о том, что мы этот учебный год закончим в режиме онлайн", - сообщил он.

Замглавы КГГА также добавил, что рассматривается возможность открыть часть садиков.

"Садики в Киеве готовятся к работе в условиях военного положения. Мы рассматриваем возможность открыть очередные садики, чтобы дать родителям возможность работать, но этот вопрос пока дискуссионный, потому что нужно соответствовать всем правилам безопасности, собирая детей в одном месте", - подчеркнул он.

Напомним, с начала войны около 3,4 тысячи детских садов возобновили работу.

Кроме того, в МОН рассказали, когда будут принимать документы первоклассников в этом году.

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