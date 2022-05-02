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Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 15:00
Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН Фото: Сергей Шкарлет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала войны около 3,4 тыс. детских садов возобновили работу. Открытые детсады посещают 1,8 тыс. детей переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

“В 16 областях детсады используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями. Также образовательные учреждения создают дежурные группы или продолжают смешанный либо очный формат обучения”, - рассказал министр.

В остальных областях страны учебный процесс прекращен из-за постоянных боевых действий.

В то же время Шкарлет отметил, что по состоянию на 28 апреля, дистанционная форма обучения организована более чем в 12,6 тыс. школ, обучение продолжают почти 3,7 миллиона школьников. В учебный процесс вовлечены более 88 тыс. школьников-переселенцев.

Напомним, что на этой неделе в Тернополе открывают 12 дежурных детсадов. Родители должны подать заявление, чтобы ребенок мог посещать дошкольное учреждение.

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