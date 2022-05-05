"Дистанційно". У КМДА розповіли, як завершиться навчальний рік для школярів
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що школярі завершать навчальний рік в режимі онлайн. При цьому зараз дитячі садки готуються до роботи у воєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Освітні послуги для школярів надаються дистанційно. Є відповідні нормативні документи МОН, які говорять про те, що ми цей навчальний рік закінчимо в режимі онлайн", - повідомив він.
Заступник голови КМДА також додав, що розглядається можливість відкрити частину садочків.
"Садочки в Києві готуються до роботи в умовах воєнного стану. Ми розглядаємо можливість відкрити чергові садочки, щоб дати батькам можливість працювати, але це питання поки дискусійне, тому що потрібно відповідати всім правилам безпеки, збираючи дітей в одному місці", - підкреслив він.
Нагадаємо, з початку війни близько 3,4 тисячі дитячих садків відновили роботу.
Крім того, в МОН розповіли, коли прийматимуть документи першокласників цього року.
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