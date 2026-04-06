Дістали носій "Калібрів": СБС уразили військовий фрегат у Новоросійську (відео)

"Птахи СБС в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ та доправили трохи благодатного вогню на бурову установку "Сиваш", - розповів він.

Він зауважив, що операцію реалізовано військовими 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ. "Мадяр" додав, що ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

Удар по плаваючій буровій установці "Сиваш" було завдано військовими 413 ОП "Рейд" сумісно з силами глибинного ураження ВМС.

Командувач СБС розповів, що "Адмірал Григорович" - перший військовий фрегат проекту "Буревісник" ВМФ Росії. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" (вісім одиниць) та ЗРК "Штиль-1" (24 ракети). Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило завдати по ньому удару.

Інші удари по ворожих цілях

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах РФ. Зокрема після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.