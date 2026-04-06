Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Достали носитель "Калибров": СБС поразили военный фрегат в Новороссийске (видео)

14:10 06.04.2026 Пн
2 мин
Судно тщетно пыталось сбить украинские дроны на подлете
aimg Валерий Ульяненко
Фото: фрегат "Адмирал Григорович" (Getty Images)

В ночь на понедельник, 6 апреля, Силы беспилотных систем поразили военный фрегат оккупантов "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск и буровую установку "Сиваш".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

"Птицы СБС в ночь 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Григорович" в порту Новороссийск и доставили немного благодатного огня на буровую установку "Сиваш", - рассказал он.

Он отметил, что операция реализована военными 1 ОЦ Сил Беспилотных Систем, спланирована и координирована СБУ. "Мадяр" добавил, что степень повреждений устанавливается разведкой.

Удар по плавающей буровой установке "Сиваш" был нанесен военными 413 ОП "Рейд" совместно с силами глубинного поражения ВМС.

Командующий СБС рассказал, что "Адмирал Григорович" - первый военный фрегат проекта "Буревестник" ВМФ России. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" (восемь единиц) и ЗРК "Штиль-1" (24 ракеты). Пуски ракет ПВО осуществлялись непосредственно с борта фрегата во время захода на цель, что не помешало нанести по нему удар.

Другие удары по вражеским целям

Напомним, в ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам РФ. В частности после атаки вспыхнул масштабный пожар на НПЗ "Лукойл" в Нижегородской области, который обеспечивает топливом московский регион.

Кроме того, украинские воины уничтожают и новейшие разработки оккупантов. Недавно подразделение "Птицы Мадяра" впервые уничтожило секретный российский терминал спутниковой связи "Спирит", который враг использовал как альтернативу Starlink.

Отметим, за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность - в Минобороны назвали количество пораженных целей врага за март, которое превысило 151 тысячу единиц.

