"Дістали" у Франції: екснардеп Жеваго отримав підозру

Колишній народний депутат і бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру у справі на півмільярда гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram.
Кравченко не назвав ім'я підозрюваного, але, згідно з матеріалами справи, йдеться про Костянтина Жеваго.
Підозру йому вручили французькі правоохоронці разом з українськими прокурорами та слідчими ДБР.
Після вручення підозри колишнього нардепа допитали.
Фото: Костянтину Жеваго вручили підозру (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
За даними слідства, Жеваго, контролюючи понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси і Кредит", створив і очолив злочинну організацію, до якої залучив топ-менеджмент фінустанови.
Йому інкримінують:
Схема полягала в системному виведенні коштів через мережу підконтрольних офшорних компаній. Слідчі встановили, що банк укладав фіктивні кредитні договори та надавав гарантійні зобов'язання, після чого гроші вкладників і кошти рефінансування НБУ виводилися за кордон.
"Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку... у приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень", - написав Кравченко.
Під час вручення підозри Жеваго стверджував, що це "політично мотивоване переслідування".
Нагадаємо, український Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього нардепа Костянтина Жеваго ще 2024 року.
Олігарха підозрюють у тому, що він через адвоката передав керівництву Верховного суду хабар, щоб судове рішення ухвалили в його інтересах.
Також у 2025 році Жеваго оголосили підозру в тому, що він організував продаж українських ліків на території Росії.