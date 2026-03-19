"Достали" во Франции: экс-нардеп Жеваго получил подозрение

Кравченко не назвал имя подозреваемого, но, согласно материалам дела, речь идет о Константине Жеваго.

Подозрение ему вручили французские правоохранители вместе с украинскими прокурорами и следователями ГБР.

После вручения подозрения бывшего нардепа допросили.

Фото: Константину Жеваго вручили подозрение (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

В чем подозревают Жеваго

По данным следствия, Жеваго, контролируя более 96% уставного капитала банка "Фінанси і Кредит", создал и возглавил преступную организацию, в которую привлек топ-менеджмент финучреждения.

Ему инкриминируют:

создание и руководство преступной организацией;

растрату имущества в особо крупных размерах;

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Схема заключалась в системном выводе средств через сеть подконтрольных офшорных компаний. Следователи установили, что банк заключал фиктивные кредитные договоры и предоставлял гарантийные обязательства, после чего деньги вкладчиков и средства рефинансирования НБУ выводились за границу.

"Фактически речь об использовании финансовых ресурсов банка… в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен", - написал Кравченко.

Во время вручения подозрения Жеваго утверждал, что это "политически мотивированное преследование".