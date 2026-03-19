Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Достали" во Франции: экс-нардеп Жеваго получил подозрение

21:39 19.03.2026 Чт
2 мин
В чем на этот раз подозревают олигарха-беглеца?
aimg Иван Носальский
Фото: Константин Жеваго (скриншот)

Бывший народный депутат и бенефициар банка "Фінанси та Кредит" получил подозрение в деле на полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.

Читайте также: Дело Жеваго завершено: как бизнесмен пытался повлиять на решение Верховного Суда

Кравченко не назвал имя подозреваемого, но, согласно материалам дела, речь идет о Константине Жеваго.

Подозрение ему вручили французские правоохранители вместе с украинскими прокурорами и следователями ГБР.

После вручения подозрения бывшего нардепа допросили.

Фото: Константину Жеваго вручили подозрение (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

В чем подозревают Жеваго

По данным следствия, Жеваго, контролируя более 96% уставного капитала банка "Фінанси і Кредит", создал и возглавил преступную организацию, в которую привлек топ-менеджмент финучреждения.

Ему инкриминируют:

  • создание и руководство преступной организацией;
  • растрату имущества в особо крупных размерах;
  • легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Схема заключалась в системном выводе средств через сеть подконтрольных офшорных компаний. Следователи установили, что банк заключал фиктивные кредитные договоры и предоставлял гарантийные обязательства, после чего деньги вкладчиков и средства рефинансирования НБУ выводились за границу.

"Фактически речь об использовании финансовых ресурсов банка… в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен", - написал Кравченко.

Во время вручения подозрения Жеваго утверждал, что это "политически мотивированное преследование".

Заочный арест Жеваго

Напомним, украинский Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего нардепа Константина Жеваго еще в 2024 году.

Олигарха подозревают в том, что он через адвоката передал руководству Верховного суда взятку, чтобы судебное решение приняли в его интересах.

Также в 2025 году Жеваго объявили подозрение в том, что он организовал продажу украинских лекарств на территории России.

Больше по теме:
Константин ЖевагоКоррупцияОфис ГенпрокурораДепутати