Справу Жеваго завершено: як бізнесмен намагався вплинути на рішення Верховного Суду

САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі мільярдера Костянтина Жеваго та його пособника, яких підозрюють у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно власника групи "Фінанси та кредит", колишнього нардепа Костянтина Жеваго, підозрюваного в наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду.

Крім того, завершено слідство у справі щодо особи, за пособництва якої забезпечено передання згаданих коштів.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Деталі справи Жеваго

САП та НАБУ встановили наявність контактів бізнесмена - власника групи "Фінанси та кредит" з одним з адвокатів адвокатського об’єднання, який мав безпосередньо передати грошові кошти іншій особі, залученій до злочинної діяльності, а вона - надати їх як неправомірну вигоду керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19 % акцій гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції комбінату.

Проте суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом бек-офісу у Верховному Суді. Протягом березня - квітня 2023 року бізнесмен за пособництва іншого адвоката та низки невстановлених осіб передав адвокату 2,7 млн доларів.

Верховний Суд 19.04.2023 ухвалив рішення на користь бізнесмена. Голову Верховного Суду й адвоката 15.05.2023 було викрито під час отримання другого траншу в розмірі 450 тисяч доларів.

У серпні 2023 року про підозру повідомили бізнесмену, а у вересні 2025 року- пособнику.