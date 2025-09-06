ua en ru
Достали аж до Самары: СБС показали последствия "дипстрайков" по России (видео)

Украина, Суббота 06 сентября 2025 19:31
Достали аж до Самары: СБС показали последствия "дипстрайков" по России (видео) Фото: российский НПЗ пылает после удара дронов СБС (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Силы беспилотных систем выпустили видеоотчет по итогам ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в августе этого года. Всего операторами 14-го полка СБС проведено 11 операций "deep strike".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Отмечается, что в течение августа операторы 14-го полка во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины провели 11 операций "deep strike". Операции были направлены на нефтеперерабатывающую инфраструктуру российских оккупантов.

"Глубинные поражения полка вызвали резкое сокращение нефтеперерабатывающих мощностей, нарушение привычных цепей поставок нефтепродуктов и дефицит топлива по всей территории России", - сказано в сообщении.

По данным СБС, удары дронов по НПЗ негативно повлияли на возможности врага обеспечивать логистику оккупационных войск в Украине. В свою очередь, проблемы с логистикой мешают россиянам проводить ротации личного состава и осуществлять быстрое маневрирование большими силами.

Кроме этого, удары по российским НПЗ привели к простою 6,4 миллиона тонн сырой нефти. Россияне не могут ее переработать, или как-то иначе использовать в собственных целях.

Заметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также говорил, что Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории.

По его данным, поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Рязанского НПЗ.

Ранее сообщалось, что украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Война в Украине
