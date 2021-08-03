Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД

Внезапная отставка Арсена Авакова – рекордсмена по длительности пребывания на посту главы МВД – закономерно поставила вопрос о том, что же дальше будет с этим ведомством. За почти семь с половиной лет эта структура превратилась в жестко контролируемого и четко функционирующего "монстра".

В систему МВД, кроме полиции, входят еще и пограничники, спасатели, Национальная гвардия, Миграционная служба и сервисные центры. Большинство из них – формально самостоятельные органы власти, которые лишь "направляются и координируются через Министра внутренних дел". На самом же деле степень влияния уже бывшего главы МВД на эти силовые органы была куда больше обычной "координации".

После смены Авакова на Дениса Монастырского в середине июля руководство президентской партии "Слуга народа" сразу подняло вопрос о переформатировании МВД. Глава фракции "СН" в парламенте Давид Арахамия заявил, что именно такая задача стоит перед новым министром.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный относительно того, что такие большие министерства надо разбивать на несколько инстанций. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром – это сделать разделение этих частей", – отметил он.

В первую очередь, по словам Арахамии, из состава МВД следует вывести Нацгвардию и пограничную службу. В самом министерстве такие планы властей восприняли без особого энтузиазма.

Гвардия двух господ

Национальная гвардия в современной Украине имеет двойственный статус. С одной стороны, это почти 45-тысячное воинское формирование, отвечающее за нацбезопасность страны. С другой – правоохранительный орган, чьи бойцы ежедневно заступают на патрулирование улиц в мирных городах.

Командующего гвардией назначает глава государства, но только по согласованию с министром внутренних дел. Последний также осуществляет "военно-политическое и административное" руководство этим силовым органом.

Следует отметить, что идея вывести армию гвардейцев из-под контроля министра внутренних дел не нова. Еще в "период турборежима" – в начале осени 2019 года – Офис Зеленского попытался провести через Верховную раду соответствующий законопроект.

Нацгвардию предлагали полностью вывести из системы МВД и подчинить ее напрямую президенту. Основной аргумент заключался в том, что в условиях особого периода (начался в Украине с началом АТО весной 2014 года и длится по сей день) гвардия исполняет не так правоохранительные функции, как занимается защитой нацбезопасности и обороны. А это, согласно Конституции, относится к сфере полномочий исключительно главы государства.

Национальная гвардия участвовала и в боях на Донбассе (фото: nangu.edu.ua)

В МВД не согласны с таким подходом. Собеседник РБК-Украина в ведомстве отметил, что включение Нацгвардии в структуру МВС – широко распространенная практика в странах Европейского союза. Это в первую очередь обеспечивает эффективное взаимодействие гвардейцев и полицейских при охране общественного порядка на массовых акциях.

Затея, основным двигателем которой был экс-глава ОП Андрей Богдан, провалилась. Основная причина, по словам собеседника РБК-Украина во власти, заключалась в том, что резко против инициативы Офиса выступил сам Аваков, а бывший тогда главой профильного комитета Рады Денис Монастырский якобы "активно не мешал" ему в этом начинании.

В итоге законопроект Зеленского так и не был поставлен на рассмотрение. Правда, в начале февраля парламент смог включить документ в повестку дня, но до конца сессии так и не вынес его на голосование в зал.

Попытку дать этой идее второе дыхание с подачи Арахамии в МВД не приветствуют. Там намекают, что слова главы фракции СН – его личное мнение, которое далеко от воплощения в жизнь.

"Для чего Арахамия говорит эти глупости? Он понимает вообще, к чему приведет это разделение МВД и что потом с ним делать? Скажите, пожалуйста, для чего разрушать то, что и так хорошо работает?", – уточнил собеседник издания в руководстве МВД.

По его словам, президент и сейчас имеет достаточно рычагов влияния на военное руководство Нацгвардии как Верховный главнокомандующий.

Примечательно, что такой прецедент уже был в украинской истории, когда в мае 2007 года президент Виктор Ющенко на фоне политического кризиса своим указом подчинил себе предвестника Нацгвардии – Внутренние войска МВД. Правда, такими "полномочиями" глава государства пользовался всего месяц.

Сейчас же полное выведение НГУ из системы Министерства внутренних дел просто не имеет практического смысла, убеждает источник в ведомстве. Он также считает, что проводить бюджетирование этого силового органа Офис президента не сможет так же эффективно, как это сейчас делает МВД.

"Не нравился Аваков? Так его уже сняли. Поставили более "компромиссного" министра. Нет смысла сейчас разрушать МВД", – добавил собеседник.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (фото: mvs.gov.ua)

В ОП изданию уточнили, что ожидают политического решения президента для начала подготовки соответствующих законопроектов. Там также допускают, что инициативы о реформировании МВД могут исходить от Кабмина и нового министра внутренних дел.

Получить комментарий от Дениса Монастырского на момент выхода статьи РБК-Украина не удалось. В то же время директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил изданию, что министр еще разбирается с вопросами ведомства, в том числе касающимися его реформирования, и публично представит свою позицию позже.

"Пока что мы воздерживаемся от каких-либо комментариев по этому вопросу (разделения ведомства, – ред.), – подчеркнул он.

В пресс-службе Национальной гвардии РБК-Украина отметили, что возможное выведение НГУ из состава МВД если и произойдет, то будет "решением руководства государства, которое военные обычно не обсуждают и не дают ему оценку".

Границы контроля

Еще большей неожиданностью, чем планы забрать Нацгвардию, стали озвученные Арахамией намерения вывести из-под контроля министерства Государственную пограничную службу. Это военизированное ведомство имеет почти 50 тысяч личного состава, авиацию, корабли и катера, разведку и спецподразделения. Оно отвечает за охрану государственной границы.

Длительные годы, особенно во времена президентства Леонида Кучмы, пограничная служба находилась фактически под полным "кураторством" Администрации президента, а само ведомство больше 10 лет возглавлял брат экс-главы АП Николай Литвин. Он покинул пост в октябре 2014 года, с тех пор у пограничников сменились уже три руководителя (Виктор Назаренко, Петр Цигикал и Сергей Дейнеко).

Назначал их президент своими указами по представлению правительства. Это предусмотрено профильным законом, а вот в постановлении правительства от октября 2014 года говорится, что главу пограничной службы назначает Кабмин по согласованию с МВД.

Государственную пограничную службу могут вывести из системы МВД (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Сейчас погранслужба – орган исполнительной власти, который, согласно законодательству, в отличие от НГУ не находится под "военно-политическим" руководством МВД, но координируется и направляется им. Источник в этом ведомстве рассказал изданию как на практике выглядит связь между ГПСУ и МВД.

"Мы не входим в структуру МВД по документам, мы лишь координируемся Кабмином через министра внутренних дел. Но согласование бюджетной составляющей, финансовых расходов, назначение отдельных должностных лиц – все это происходит только через министра внутренних дел", – отметил он.

В то же время, в министерстве уверяют, что погранслужба сейчас "в значительной степени самостоятельна". По словам представителя ведомства, глава МВД может определять исключительно стратегические пути развития, а не руководить им на оперативно-тактическом уровне. Как пример он приводит договоренности Арсена Авакова с властями Франции о закупке для украинских пограничников вертолетов и катеров.

Собеседник в руководстве МВД, как и в ситуации с Нацгвардией, указывает на возможные проблемы с бюджетом пограничной службы в случае ее переподчинения.

"Мне кажется, что личному составу погранслужбы вообще все равно кто их там координирует на уровне министерств. В этом (переподчинении, – ред.) может быть заинтересовано только руководство службы, которое получит больше доступа к бюджетным потокам", – уверен собеседник.

В мире существует всего три модели функционирования пограничных служб в структурах власти. Первая действует в России и Белоруссии и является фактически наследием СССР, когда пограничная служба была составной частью КГБ, а ныне входит в ФСБ.

Вторая модель, которая сейчас используется и в Украине, распространена в странах Европейского союза и предусматривает функционирование погранслужбы в системе органов правопорядка. Третий вариант, когда пограничники являются фактически автономной боевой структурой, используется, например, в Израиле.

Пограничнников также привлекали к боевым действиям (фото: facebook.com/Валерия Карпиленко)

Источник издания в МВД считает, что переформатирование существующей модели взаимодействия его ведомства и пограничников может занять длительное время, а также нанести существенный вред обороноспособности государства.

В Государственной пограничной службе заявили РБК-Украина, что ведомство пока что не может предоставить комментарий относительно инициатив власти. Там отметили, что необходимо дождаться публичной позиции нового главы МВД о его видении реформы ведомства.

Офис президента, в свою очередь, уверен, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.

"Такой системой объективно сложно управлять даже просто на человеческом уровне – выделяя время на все структуры. Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально – пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", – отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время он подчеркнул, что у этой инициативы есть контраргументы, которые будут еще обсуждаться в ходе дальнейших дискуссий. Итоговые решения по вопросу разделения МВД пока еще не приняты, подчеркнул Подоляк.

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Все время пребывания Арсена Авакова во главе Министерства внутренних дел оппоненты обвиняли его в чрезмерной концентрации власти. Более того, Нацгвардию называли даже "личной армией Авакова". Он это отрицал и апеллировал к тому, что структура МВД была фактически построена с нуля после 2014 года и на данный момент исправно функционирует.

Озвученные властью планы грозят разрушить эту "осажденную крепость". Ключевой в данной ситуации будет позиция нового министра. Пока что Денис Монастырский избрал выжидательную позицию.

Желание команды Зеленского ослабить "министерство всех дел", как его в кулуарах называли во времена Авакова, в чем-то понятно. По сути, именно оно сейчас "контролирует улицу" – его органы обеспечивают порядок во время массовых мероприятий и протестов.

Активность силовиков по защите админзданий, первых лиц, а иногда и границы в прошлые годы зачастую прямо зависела от фазы отношений между президентом и главой МВД. И "своя" линия обороны в виде Нацгвардии и пограничников – это весомый предохранитель на случай, если любой из сменщиков Авакова когда-то захочет снова усилить свое политическое влияние.