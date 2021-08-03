Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС

Несподівана відставка Арсена Авакова – рекордсмена за тривалістю перебування на посаді голови МВС – закономірно поставила питання про те, що ж далі буде з цим відомством. За майже сім з половиною років ця структура перетворилася на жорстко контрольованого і чітко функціонуючого "монстра".

У систему МВС входять крім поліції ще й прикордонники, рятувальники, Національна гвардія, міграційна служба та сервісні центри. Більшість з них-формально самостійні органи влади, які, за законом, лише "направляються і координуються через Міністра внутрішніх справ". Насправді ж рівень впливу вже колишнього глави МВС на ці силові органи був куди більше звичайної "координації".

Після зміни Авакова на Дениса Монастирського в середині липня керівництво президентської партії "Слуга народу" відразу підняло питання про переформатування МВС. Глава фракції "СН" в парламенті Давид Арахамія заявив, що саме таке завдання стоїть перед новим міністром.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі Міністерства треба розбивати на кілька інстанцій. Одне з таких головних завдань, які стоятимуть перед міністром - це зробити розділення цих частин", – відзначив він.

В першу чергу, за словами Арахамії, зі складу МВС слід вивести Нацгвардію і прикордонну службу. У самому міністерстві такі плани влади сприйняли без особливого ентузіазму.

Гвардія двох господарів

Національна гвардія в сучасній Україні має двоїстий статус. З одного боку, це майже 45-тисячне військове формування, що відповідає за нацбезпеку країни, з іншого, правоохоронний орган, чиї бійці щодня заступають на патрулювання вулиць у мирних містах.

Командувача гвардією призначає глава держави, але тільки за погодженням з міністром внутрішніх справ. Останній також здійснює "військово-політичне та адміністративне" керівництво цим силовим органом.

Слід зазначити, що ідея вивести армію гвардійців з-під контролю міністра внутрішніх справ не нова. Ще в "період турборежиму" – на початку осені 2019 року-офіс Зеленського спробував провести через Верховну раду відповідний законопроект.

Нацгвардію пропонували повністю вивести з системи МВС і підпорядкувати її безпосередньо президенту. Основний аргумент полягав у тому, що в умовах особливого періоду (почався в Україні з початком АТО навесні 2014 року і триває донині) гвардія виконує не так правоохоронні функції, як займається захистом нацбезпеки і оборони. А це, згідно з Конституцією, відноситься до сфери повноважень виключно глави держави.

Національна гвардія брала участь і в боях на Донбасі (фото: nangu.edu.ua)

У МВС не згодні з таким підходом. Співрозмовник РБК-Україна у відомстві зазначив, що включення Нацгвардії в структуру МВС – широко поширена практика в країнах Європейського Союзу. Це в першу чергу забезпечує ефективну взаємодію гвардійців і поліцейських при охороні громадського порядку на масових акціях.

Затія, основним двигуном якої був екс-глава ОП Андрій Богдан, провалилася. Основна причина, за словами співрозмовника РБК-Україна у владі, полягала в тому, що різко проти ініціативи офісу виступив сам Аваков, а бувший тоді головою профільного комітету ради Денис Монастирський нібито "активно не заважав" йому в цьому починанні.

У підсумку законопроект Зеленського так і не був поставлений на розгляд. Правда, на початку лютого парламент зміг включити документ до порядку денного, але до кінця сесії так і не виніс його на голосування в зал.

Спробу дати цій ідеї друге дихання з подачі Арахамії в МВС не вітають. Там натякають, що слова голови фракції СН – його особиста думка, яка далека від втілення в життя.

"Для чого Арахамія говорить ці дурниці? Він розуміє взагалі, до чого призведе цей поділ МВС і що потім з ним робити? Скажіть, будь ласка, для чого руйнувати те, що і так добре працює?",- уточнив співрозмовник видання в керівництві МВС.

За його словами, президент і зараз має достатньо важелів впливу на військове керівництво Нацгвардії як Верховний головнокомандувач.

Примітно, що такий прецедент вже був в українській історії, коли в травні 2007 року президент Віктор Ющенко на тлі політичної кризи своїм указом підпорядкував собі попередника Нацгвардії – Внутрішні війська МВС. Щоправда, такими "повноваженнями" глава держави користувався лише місяць.

Зараз же повне виведення НГУ з системи Міністерства внутрішніх справ просто не має практичного сенсу, переконує джерело у відомстві. Співрозмовник також вважає, що проводити бюджетування цього силового органу Офіс президента не зможе так само ефективно, як це зараз робить МВС.

"Не подобався Аваков? Так його вже зняли. Поставили більш "компромісного" міністра. Немає сенсу зараз руйнувати МВС", - додав співрозмовник.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков (фото: mvs.gov.ua)

В ОП виданню уточнили, що очікують політичного рішення президента для початку підготовки відповідних законопроектів. Там також допускають, що ініціативи про реформування МВС можуть виходити від Кабміну і нового міністра внутрішніх справ.

Отримати коментар від Дениса Монастирського на момент виходу статті РБК-Україна не вдалося. У той же час директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко повідомив виданню, що міністр ще розбирається з питаннями відомства, в тому числі що стосуються його реформування, і публічно представить свою позицію пізніше.

"Поки що ми утримуємося від будь-яких коментарів з цього питання (поділу відомства – - ред.) – підкреслив він.

У прес-службі Національної гвардії РБК-Україна зазначили, що можливе виведення НГУ зі складу МВС якщо і відбудеться, то буде "рішенням керівництва держави, яке військові зазвичай не обговорюють і не дають йому оцінку".

Кордони контролю

Ще більшою несподіванкою, ніж плани забрати Нацгвардію, стали озвучені Арахамією наміри вивести з-під контролю Міністерства Державну прикордонну службу. Це воєнізоване відомство має майже 50 тисяч особового складу, авіацію, кораблі і катери, розвідку і спецпідрозділи. Воно відповідає за охорону державного кордону.

Тривалі роки, особливо за часів президентства Леоніда Кучми, прикордонна служба перебувала фактично під повним "кураторством" Адміністрації президента, а саме відомство більше 10 років очолював брат екс-глави АП Микола Литвин. Він залишив посаду в жовтні 2014 року, з тих пір у прикордонників змінилися вже три керівники (Віктор Назаренко, Петро Цигикал і Сергій Дейнеко).

Призначав їх президент своїми указами за поданням уряду. Це передбачено профільним законом, а ось в постанові уряду від жовтня 2014 року йдеться, що голову прикордонної служби призначає Кабмін за погодженням з МВС.

Державну прикордонну службу можуть вивести з системи МВС (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Зараз прикордонна служба - орган виконавчої влади, який, згідно із законодавством, на відміну від НГУ не перебуває під" військово-політичним " керівництвом МВС, але координується і направляється ним. Джерело в цьому відомстві розповіло виданню як на практиці виглядає зв'язок між ДПСУ і МВС.

"Ми не входимо в структуру МВС за документами, ми лише координуємося Кабміном через міністра внутрішніх справ. Але узгодження бюджетної складової, фінансових витрат, призначення окремих посадових осіб – все це відбувається тільки через міністра внутрішніх справ", – зазначив він.

У той же час, в міністерстві запевняють, що прикордонна служба зараз "значною мірою самостійна". За словами представника відомства, глава МВС може визначати виключно стратегічні шляхи розвитку, а не керувати ним на оперативно-тактичному рівні. Як приклад він наводить домовленості Арсена Авакова з владою Франції про закупівлю для українських прикордонників вертольотів і катерів.

Співрозмовник в керівництві МВС, як і в ситуації з Нацгвардією, вказує на можливі проблеми з бюджетом прикордонної служби в разі її перепідпорядкування.

"Мені здається, що особовому складу прикордонної служби взагалі все одно хто їх там координує на рівні міністерств. У цьому (перепідпорядкуванні– ред.) може бути зацікавлене тільки керівництво Служби, яке отримає більше доступу до бюджетних потоків", – упевнений співрозмовник.

У світі існує всього три моделі функціонування прикордонних служб в структурах влади. Перша діє в Росії і Білорусії і є фактично спадщиною СРСР, коли прикордонна служба була складовою частиною КДБ, а нині входить до ФСБ.

Друга модель, яка зараз використовується і в Україні, поширена в країнах Європейського Союзу і передбачає функціонування прикордонної служби в системі органів правопорядку. Третій варіант, коли прикордонники є фактично автономною бойовою структурою, використовується, наприклад, в Ізраїлі.

Прикордонників також залучали до бойових дій (фото: facebook.com/Валерия Карпиленко)

На думку джерела в МВС, переформатування існуючої моделі взаємодії його відомства і прикордонників може зайняти тривалий час, а також завдати істотної шкоди обороноздатності держави.

У Державній прикордонній службі заявили РБК-Україна, що відомство поки що не може надати коментар щодо ініціатив влади. Там зазначили, що необхідно дочекатися публічної позиції нового глави МВС щодо його бачення реформи відомства.

Офіс президента, у свою чергу, впевнений, що велика кількість органів у системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – переглянути внутрішній баланс в цій системі і вивести частину структур з системи МВС", – зазначив радник глави ВП Михайло Подоляк.

У той же час він підкреслив, що у цієї ініціативи є контраргументи, які будуть ще обговорюватися в ході подальших дискусій. Підсумкові рішення з питання поділу МВС поки ще не прийняті, підкреслив Подоляк.

* * *

Весь час перебування Арсена Авакова на чолі Міністерства внутрішніх справ опоненти звинувачували його в надмірній концентрації влади. Більш того, Нацгвардію називали навіть "особистою армією Авакова". Він це заперечував і апелював до того, що структура МВС була фактично побудована з нуля після 2014 року і на даний момент справно функціонує.

Озвучені владою плани загрожують зруйнувати цю "фортецю в облозі". Ключовою в даній ситуації буде позиція нового міністра. Поки що Денис Монастирський обрав вичікувальну позицію.

Бажання команди Зеленського послабити "Міністерство всіх справ", як його в кулуарах називали за часів Авакова, в чомусь зрозуміло. По суті саме воно зараз "контролює вулицю" - його органи забезпечують порядок під час масових заходів і протестів.

У минулі роки активність силовиків щодо захисту адмінбудівель, перших осіб, а іноді і кордон, за спостереженнями, прямо залежала від фази відносин між президентом і главою МВС. І "своя" лінія оборони у вигляді Нацгвардії і прикордонників – це вагомий запобіжник на випадок, якщо будь-який з наступників Авакова колись захоче знову посилити свій політичний вплив.