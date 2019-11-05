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Миссия МВФ пока не подтвердила дату прибытия в Украину

Новости » Финансы     05.11.2019 - 13:06
Миссия МВФ пока не подтвердила дату прибытия в Украину
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарова отметила, что Минфин с миссией МВФ постоянно работает над бюджетом

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) пока не подтвердила даты, когда прибудет в Украину. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации госбюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, каким образом правительство планирует обслуживать государственный долг в случае неполучения транша от МВФ, Маркарова объяснила, что макроэкономический сценарий бюджета учитывает нахождение Украины в программе МВФ в следующем году.

"Транши от МВФ раньше всегда шли в резервы НБУ. Транши МВФ нам нужны - они пополняют резервы. А для нас нахождение в программе открывает возможности для финансирования других международных институтов: Всемирный банк, макрофин Европейского союза, а также другие двусторонние финансирования. Это те средства долгосрочные от официальных кредиторов, которые идут непосредственно в бюджет. Мы работаем, я довольно оптимистично настроена относительно нашего сотрудничества с МВФ. Наш базовый макроэкономический сценарий учитывает нахождение в программе МВФ в следующем году", - заявила глава Минфина.

"Как только миссия МВФ подтвердит даты, мы сразу об этом сообщим. Мы с миссией МВФ постоянно работаем над бюджетом: и к первому чтению, и ко второму чтению обсуждаем все цифры. Я хочу заметить, что бюджет реалистичный", - добавила министр.

Напомним, в конце октября Маркарова заявила, что Украина и Международный валютный фонд продолжают подготовку меморандума для новой трехлетней программы финансирования. По ее словам, на сегодня продолжается сотрудничество с МВФ в части новой программы. Ожидается, что в ближайшие недели миссия МВФ приедет в Украину.

Как писало РБК-Украина ранее, условиями МВФ для Украины по новой программе является принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

Добавим также, сегодня Кабмин презентовал подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета на следующий год.

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