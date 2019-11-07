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Дискусії про нову програму з Україною тривають, - МВФ

Новини » Економіка     07.11.2019 - 17:37
Дискусії про нову програму з Україною тривають, - МВФ
Фото: Джеррі Райс (РБК-Україна)

Для узгодження умов нової програми необхідний час

Дискусії між Міжнародним валютним фондом і Україною про нову програму співпраці тривають. Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс.

Райс підкреслив важливість зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією в Україні та зазначив, що узгодження умов нової програми підтримки з боку МВФ вимагає часу.

"Після виборів, які відбулися в цьому році, українська влада має можливості просунутися в дуже необхідні реформах, і вони поставили перед собою дуже амбітні цілі трансформування економіки. Вони також запросили нову програму підтримки від МВФ, щоб допомогти їм у цьому. Дискусії про нову програму тривають", - сказав він.

При цьомуРайс заявив, що був досягнутий прогрес в обговоренні фіскальної та монетарної політик, і ключові заходи, що забезпечують незалежність і фінансову стабільність центрального банку.

Представник МВФ зазначив, що Фонд підтримує глобальну мету більш стабільного економічного зростання України для покращення життя українців та залучення інвестицій.

"Україні потрібно провести низку структурних реформ, покращити якість держуправління, боротися з корупцією, зменшити роль держави і олігархів", - сказав Райс.

Нагадаємо, директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон 18 жовтня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом наступних кількох тижнів.

У той же час, 5 листопада міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) поки не підтвердила дати, коли прибуде в Україну.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця 2019 року.

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