Директорка Eva Beauty загинула в аварії

Топменеджерка компанії EVA загинула в ДТП

6 серпня внаслідок ДТП загинула очільниця Eva Beauty Василина Петлицька. У жінки залишилось троє дітей.

Топменеджерка керувала Eva Beauty з квітня 2024 року.

До цього вона майже сім років працювала в маркетингу EVA, була:

заступницею маркетингового директора,

керівницею рекламного відділу.

Раніше РБК-Україна писало, що на автодорозі Одеса-Миколаїв уночі 9 серпня сталася смертельна ДТП. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мікроавтобусами - загинули троє людей.

Також вранці 7 серпня у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.