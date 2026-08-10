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Директор Eva Beauty погибла в аварии

19:40 10.08.2026 Пн
1 мин
Трагическое событие коснулось известной украинской компании
aimg Елена Бджола
Фото: директор Eva Beauty Василиса Петлицкая (facebook.com/vasilisa.petlizkaya)

Василиса Петлицкая работала в EVA более 10 лет на руководящих должностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца корпорации Terwin Руслана Шостака в Facebook.

Топ-менеджер компании EVA погибла в ДТП

6 августа в результате ДТП погибла глава Eva Beauty Василиса Петлицкая. У женщины осталось трое детей.

Топ-менеджер руководила Eva Beauty с апреля 2024 года.

До этого она почти семь лет работала в маркетинге EVA, была:

  • заместителем маркетингового директора,
  • руководительницей рекламного отдела.

Ранее РБК-Украина писало, что на автодороге Одесса-Николаев ночью 9 августа произошло смертельное ДТП. Грузовой фургон выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами - погибли три человека.

Также утром 7 августа в Харькове произошло ДТП с участием городской маршрутки и двух авто в районе ХТЗ. Пострадали более 10 человек.

Кроме того, 18 июля подвыпивший за рулем BMW сбил насмерть 17-летнего велосипедиста. 20 июля виновника аварии отправили за решетку.

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