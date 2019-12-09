Директора лагеря "Виктория" отпустили по домашний арест

В Одессе Киевский районный суд изменил меру пресечения для директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, где в результате пожара погибли дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечактся, что Саркисяна отпустили под домашний арест.

"Директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна отпустили под домашний арест. Меру пресечения руководителю изменил Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.

В ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли три ребенка. 30 ноября директор лагеря был арестован без права залога.

Кроме того, в Одессе строителю детского лагеря "Виктория" объявили новое подозрение. Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

РБК-Украина писало, что 4 декабря около 10:00 в помещении Одесского колледжа произошел пожар. В результате погибли 12 человек, местонахождение еще четверых до сих пор неизвестно.