Директора табору "Вікторія" відпустили під домашній арешт

В Одесі Київський районний суд змінив запобіжний захід для директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, де в результаті пожежі загинули діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Отмечактся, що Саркісяна відпустили під домашній арешт.

"Директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна відпустили під домашній арешт. Запобіжний захід керівнику змінив Київський районний суд Одеси", - йдеться в повідомленні.

В ніч на 16 вересня 2017 року сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі, у результаті якого загинули три дитини. 30 листопада директор табору був заарештований без права застави.

Крім того, в Одесі будівельнику дитячого табору "Вікторія" оголосили нову підозру. Встановлено, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1,7 млн гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали.

РБК-Україна писало, що 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 осіб, місцезнаходження ще чотирьох досі невідомо.