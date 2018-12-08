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Суд продлил арест директора детского лагеря Виктория

Новости » Общество    08.12.2018 - 00:08
Суд продлил арест директора детского лагеря Виктория
Иллюстративное фото (УНИАН)

Арест продлен на 2 месяца

В Одессе Киевский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна до 7 февраля 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда

Сообщается, что сторона обвинения требовала продлить срок ареста для обвиняемого. В то же время сторона защиты Саркисяна настаивала на смягчении меры пресечения.

"По результатам заседания суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на два месяца, то есть до 7 февраля 2019 года", - сказано в решении суда.

Ранее сообщалось, что в Одессе строителю детского лагеря "Виктория" объявили новое подозрение. Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.

В ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли три ребенка. 30 ноября директор лагеря был арестован без права залога.

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