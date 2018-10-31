В Одессе строителю детского лагеря "Виктория" объявили новое подозрение

Фото: лагерь "Виктория" (УНИАН)

Его подозревают в присвоении 1,7 млн бюджетных средств

Руководитель субподрядной организации, которая занималась реконструкцией детского лагеря "Виктория", подозревается в завладении 1,7 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли. Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что этот же чиновник подозревается в присвоении 400 тыс. гриве бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.

Одесское издание "Думская" сообщает, что речь идет о директоре и владельце ООО "Стройсоцстандартрозвиток" Станиславе Чернышеве, которого привлек к строительству корпусов "Виктории" генподрядчик - компания "Юг-Укрстрой".

Напомним, в рамках расследования трагедии в детском лагере "Виктория", которая произошла в сентябре 2017 года, прокуратура объявила о подозрении директору предприятия, которое было подрядчиком при реконструкции в лагере.

В ночь на 16 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли три ребенка. 30 ноября директор лагеря был арестован без права залога.