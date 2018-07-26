Директора института МВД подозревают в нанесении убытков государству на сумму 14,4 млн гривен

Подозреваемый заключил незаконный договор с физлицом, безвозмездно завладевшим недвижимым имуществом

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с ГУ Службы безопасности Украины (СБУ) в г. Киеве и Киевской области сообщено о подозрении директору Государственного специального проектного института МВД Украины, преступная деятельность которого нанесла миллионные убытки государству. Об этом говорится в сообщении прес-службы прокуратуры города Киева.

Как сообщается, правоохранителями было установлено, что в 2009 году между институтом и ЗАО "Киевгорстрой-1" был заключен договор о приобретение административного нежилого здания на вул. Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.

"Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владения так и не перешло. В связи с этим, договор приобретения недвижимости был расторгнут в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что директор института, не приняв никаких мер для взыскания 14,4 млн гривен с предприятия-должника и не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, по его пособничества, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом, а затем выставило его на продажу за 1,250 млн долларов, чем біло нанесено материальный ущерб государству в размере 14,4 млн гривен грн, а также правопреемнику обанкротившегося "Киевгорстроя-1" в сумме 11,5 млн гривен.

На сегодня руководителю института объявлено подозрение по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины, а его подельнику - по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительные акты в отношении 226 лиц по подозрению в топ-коррупции.

Ранее в НАБУ сообщали о задержании участника коррупционной схемы хищении денег на закупках топлива для Министерства обороны Украины.

Отметим, по словам директора НАБУ Артема Сытника, НАБУ расследует 70 дел о незаконном обогащении.