НАБУ та САП направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції

У роботі НАБУ та САП перебувають 683 кримінальні провадження

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Так, станом на кінець червня поточного року у роботі НАБУ та САП перебувають 683 кримінальні провадження, у яких 163 особи - підозрювані. Також зазначається, що наразі завершено досудове розслідування у 143 справах і до суду направлено обвинувальні акти стосовно 226 осіб.

Нагадаємо, раніше у НАБУ повідомляли про затримання учасника корупційної схеми розкрадання грошей на закупівлях пального для Міністерства оборони України.

Зазначимо, за словами директора НАБУ Артема Ситника, НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення.