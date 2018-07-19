НАБУ та САП направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 13:10
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

У роботі НАБУ та САП перебувають 683 кримінальні провадження

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Так, станом на кінець червня поточного року у роботі НАБУ та САП перебувають 683 кримінальні провадження, у яких 163 особи - підозрювані. Також зазначається, що наразі завершено досудове розслідування у 143 справах і до суду направлено обвинувальні акти стосовно 226 осіб.

Нагадаємо, раніше у НАБУ повідомляли про затримання учасника корупційної схеми розкрадання грошей на закупівлях пального для Міністерства оборони України.

Зазначимо, за словами директора НАБУ Артема Ситника, НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення.

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Теги:  коррупция,  НАБУ,  САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС