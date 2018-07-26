Директора інституту МВС підозрюють у завданні збитків державі на суму 14,4 млн гривень

Новини Суспільство 26.07.2018 - 14:01
Фото: Київська місцева прокуратура №5 (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: Київська місцева прокуратура №5 (kyiv.gp.gov.ua)

Підозрюваний уклав незаконний договір з фізичною особою, яка безоплатно заволоділа нерухомим майном

Київською місцевою прокуратурою №5 спільно з ГУ Служби безпеки України (СБУ) у м. Києві та Київській області повідомлено про підозру директора Державного спеціального проектного інституту МВС України, злочинна діяльність якого завдала мільйонних збитків державі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, правоохоронцями було встановлено, що у 2009 році між інститутом та ЗАТ "Київміськбуд-1" було укладено договір про придбання адміністративної нежитлової будівлі на вул. Тимошенко у Оболонському районі столиці вартістю 14,4 млн гривень.

"Інститут повністю розрахувався з будівельною компанією, однак будівля у його володіння так і не перейшла. У зв’язку з цим договір придбання нерухомості було розірвано у судовому порядку, а будівельну компанію зобов’язано повернути інституту сплачені кошти", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що директор інституту, не вживши жодних заходів для стягнення 14,4 млн гривень з підприємства-боржника і не маючи прав на вказану будівлю, уклав незаконний договір з фізичною особою, яка, за його пособництва, безоплатно заволоділа цим нерухомим майном, а потім виставила його на продаж за 1,250 млн доларів, чим завдав матеріальних збитків державі у розмірі 14,4 млн гривень грн, а також правонаступниці збанкрутілого "Київміськбуд-1" у сумі 11,5 млн гривень.

На сьогодні керівнику інституту оголошено підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а його спільнику - за ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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НАБУ та САП направили до суду обвинувальні акти щодо 226 осіб за підозрою у топ-корупції
Теги:  Міністерство внутрішніх справ України,  коррупция,  институт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС