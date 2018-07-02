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НАБУ розслідує 70 справ про незаконне збагачення, - Ситник

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 17:19
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частина із них передана до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідують 70 справ про незаконне збагачення. Про це сьогодні під час круглого столу "Криміналізація незаконного збагачення - виклики та перспективи" повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Фактично ці справи у судах не розглядаються, зокрема, і справи щодо незаконного збагачення... Зараз таких справ - 70, частина з них передана до суду, вони (справи, - ред.) стосуються різних суб’єктів", - сказав він. 

Разом з тим Ситник зауважив, що НАБУ на разі так і не отримало доступу до реєстру декларацій, що уповільнює процес розслідування можливого потенційного незаконного збагачення. 

"Що стосується НАБУ, то ми так і не отримали повний доступ до реєстру (декларацій, - ред.). Ми маємо такий самий доступ до нього, як і журналісти- розслідувачі... Тому ми не можемо розвивати свої масові автоматичні перевірки (декларантів, - ред.), зокрема і програмні ресурси для цього", - сказав Ситник.  

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова.

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Теги публікації: НАБУ, Артем Сытник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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