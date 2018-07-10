Корупція в Міноборони: НАБУ затримало учасника схеми розкрадання на закупівлях палива

Підозрюваний по справі щодо корупції в Міноборони протягом дев’яти місяців переховувався від слідства

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про затримання учасника корупційної схеми розкрадання грошей на закупівлях пального для Міністерства оборони України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

Зазначається, що підозрюваний протягом дев’яти місяців переховувався від слідства - у листопаді минулого року особу оголосили у міжнародний розшук.

"Під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 9 липня 2018 року затримали комерційного директора компанії-постачальника палива для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Фігурант корупційної справи перетинав державний кордон України, діяльність якої координується через МВС (воно оголошувало підозрюваного у розшук, - ред.). Проте, за даними НАБУ, співробітники ДПСУ не вживали заходів для затримання підозрюваного.

"Цей учасник злочину, достовірно знаючи, що є підозрюваним, свідомо не повертався на територію України. Проте 13 червня 2018 року сплив термін дії його паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що унеможливлювало подальше перебування на території країн Європейського союзу, тому 9 липня 2018 року він змушений був повернутися в Україну", - зазначили в НАБУ.

Підозрюваний цього ж дня сам з’явився до НАБУ, де його затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту корупційної справи.

За версією слідства, зазначена особа, є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене йому пальне 149,339 млн гривень.

"Це сталося через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової ціни", - зазначили в НАБУ.

Суд 31 жовтня 2017 року виніс ухвалу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

"Проте, майже за півтора місяці до того, фігурант, за даними прикордонників, виїхав із країни і більше не повертався. Відповідно, виконати судову ухвалу було неможливо. Тому 19 жовтня 2017 року особу оголошено у міжнародний розшук, а 11 листопада 2017 року йому надіслано письмове повідомлення про підозру", - додали в Бюро.

Також уточнили, що 28 березня 2018 року досудове розслідування щодо підозрюваних в участі у корупційній схемі посадовців Міноборони завершено. Наразі підозрювані та їхні адвокати ознайомлюються з матеріалами справи.

"Матеріали стосовно дій двох підозрюваних - затриманого 9 липня 2018 року, представника компанії та номінального директора комерційного підприємства, який перебуває у міжнародному розшуку, виділено в окреме провадження", - сказали в НАБУ.

Нагадаємо, у квітні 2018 року НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ситуації із закупівлею Міністерством оборони України партії БМП-1 через посередників.

Додамо, що у листопаді 2017 року НАБУ України опублікувало схему розкрадання державних коштів при закупівлі палива для Міноборони.