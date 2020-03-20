Директор Всемирной продовольственной программы ООН заразился коронавирусом

Фото: Дэвид Бизли (flickr.com)

Дэвид Бизли почувствовал себя плохо после возвращения в США из Канады

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бизли.

По его словам, он почувствовал себя плохо после возвращения в Соединенные Штаты из Канады.

"Я получил подтверждение, что тесты показали у меня наличие COVID-19. Я почувствовал себя плохо на минувших выходных по возвращению домой в США после официального визита в Канаду и сразу решил отправиться на самоизоляцию, это было около пяти дней назад. Пока что мои симптомы были относительно легкими, и я нахожусь в хорошем настроении. Мне повезло быть рядом с семьей, у меня есть доступ к превосходной медицинской помощи", - заявил Бизли.

Он сообщил, что сейчас с помощниками устанавливает тех, кто мог находиться в тесном контакте с ним до выявления болезни.

Напомним, ранее стало известно, что первым мировым лидером, который заразился коронавирусом, стал князь Монако Альбер II. Его состояние здоровья не вызывает беспокойства и он продолжает работать. Отмечается, что князь находится на самоизоляции под присмотром врачей.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо самоизолировался после того, как у его жены Софи Грегуар Трюдо проявились симптомы, схожие с симптомами вируса. Позже стало известно, что Грегуар Трюдо все же заразилась коронавирусом.