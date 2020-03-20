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Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:55
Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН заразився коронавірусом
Фото: Девід Бізлі (flickr.com)

Девід Бізлі відчув себе погано після повернення в США з Канади

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заразився коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Бізлі.

За його словами, він відчув себе погано після повернення у Сполучені Штати з Канади.

"Я отримав підтвердження, що тести показали у мене наявність COVID-19. Я відчув себе погано на минулих вихідних по поверненню додому до США після офіційного візиту в Канаду і відразу вирішив відправитися на самоізоляцію, це було близько п'яти днів тому. Поки що мої симптоми були відносно легкими, і я перебуваю в гарному настрої. Мені пощастило бути поряд з сім'єю, у мене є доступ до чудової медичної допомоги", - заявив Бізлі.

Він повідомив, що зараз з помічниками встановлює тих, хто міг перебувати в тісному контакті з ним до виявлення хвороби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першим світовим лідером, який заразився коронавірусом, став князь Монако Альбер II. Його стан здоров'я не викликає занепокоєння і він продовжує працювати. Зазначається, що князь знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів.

Крім того, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.

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