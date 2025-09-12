Директор ФБР особисто вирушив до Юти, щоб контролювати пошуки вбивці Чарлі Кірка

Директор ФБР Каш Патель та його головний заступник вирушили до Юти, щоб особисто та безпосередньо контролювати пошуки вбивці праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Стрілець залишається на свободі вже понад 24 години після вбивства.

Раніше влада звернулася до громадськості з проханням допомогти у розслідуванні, опублікувавши два зображення "особи, що представляє інтерес".

Видання припускає, що таке рішення свідчить про неможливість силовиків ідентифікувати особу за допомогою технологій розпізнавання облич або інших засобів.

Оприлюднені ФБР у соцмережах нечіткі зображення, демонструють чоловіка у чорній сорочці, бейсболці й темних сонцезахисних окулярах. Федерали знайшли гвинтівку з ручним затвором, використану під час нападу, а також відбитки передпліччя, долоні та черевика злочинця.

Слідчі змогли простежити рухи стрільця, коли він піднімався на дах будівлі кампусу. ФБР запропонувало винагороду до 100 тисяч доларів за інформацію, що допоможе арештувати вбивцю й отримала від громадян понад 200 наведень.

Спочатку ФБР та поліція Юти планували провести брифінг з оновленою інформацією у четвер вдень, але відклали його через "швидкий розвиток подій у справі".

Повідомляється, що людина, яку розшукують, "добре вписався" у натовп, оскільки виглядала "як людина студентського віку".

За даними слідства, він прибув до кампусу незадовго до полудня і по сходах піднявся на дах університетської будівлі, звідки відкривався вид на місце запланованого виступу Кірка.

Після стрілянини чоловік зістрибнув з даху та зник у сусідньому районі.