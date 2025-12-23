Директор ЧАЕС: саркофаг може не встояти, навіть якщо ракета росіян вдарить поруч

Тараканов в інтерв'ю AFP зазначив, що повне відновлення нового безпечного конфайнмента над 4-м енергоблоком ЧАЕС може зайняти від трьох до чотирьох років.

"Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу - наприклад, "Іскандер", не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза", - сказав директор ЧАЕС.

Він уточнив, що після російської атаки саркофаг втратив кілька своїх основних функцій. Але, за словами Тараканова, рівні радіації на об'єкті залишаються "стабільними і в межах норми".

Отвір, що утворився внаслідок удару безпілотника, закрили захисним екраном, однак, як розповів директор ЧАЕС, ще необхідно закрити приблизно 300 менших отворів, зроблених пожежниками під час гасіння пожежі.