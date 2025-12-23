Директор ЧАЭС: саркофаг может не устоять, даже если ракета россиян ударит рядом

Тараканов в интервью AFP отметил, что полное восстановление нового безопасного конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет.

"Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-то поблизости - например, “Искандер”, не дай Бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза", - сказал директор ЧАЭС.

Он уточнил, что после российской атаки саркофаг утратил несколько своих основных функций. Но, по словам Тараканова, уровни радиации на объекте остаются "стабильными и в пределах нормы".

Отверстие, образовавшееся в результате удара беспилотника, было закрыто защитным экраном, однако, как рассказал директор ЧАЭС, еще необходимо заделать около 300 меньших отверстий, сделанных пожарными при тушении пожара.