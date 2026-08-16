Директор CEO Club вийшов з польського СІЗО і вже в Україні

Деталі звільнення та плани

За словами Карчука, ситуація з його затриманням завершилася так само раптово, як і розпочалася. Наразі він планує з'ясувати причини інциденту, зокрема, які саме документи та як саме було використано.

"Насправді ще дуже багато чого потрібно з’ясувати: що це взагалі було, як і які документи було використано, випадковість це чи щось інше. Але тепер я уже спроможний діяти і буду у всьому розбиратись", - зазначив він.

Бізнесмен також поділився власними висновками після перебування під вартою.

"Особисто я дізнався багато нового - про себе, про систему, яка зажовує людей на місяці, навіть коли їх провина не доведена", - підкреслив Карчук.

Хто допомагав у звільненні

Дмитро Карчук висловив вдячність усім, хто сприяв його поверненню додому, зокрема дружині Валентині Леус, консульству України в Любліні та Міністерству закордонних справ, адвокатам юридичної фірми Arzinger Law Office, команду та членів спільноти CEO Club Ukraine, друзям та близьким.

У чому звинувачували Карчука

Дмитра Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомєж".

Німецька влада оголосила його в розшук на підставі європейського ордера на арешт через справу про викрадення 171 електровелосипеда вартістю понад 126 тисяч євро.

За версією слідства ФРН, у 2024 році чоловік нібито використовував підроблені транспортні документи та представлявся співробітником транспортної компанії.

Представники спільноти CEO Club Ukraine раніше припускали, що затримання могло стати наслідком шахрайства з персональними даними бізнесмена.

Зловмисники могли використати його документи для отримання та подальшого продажу вантажу.