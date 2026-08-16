Директор CEO Club вышел из польского СИЗО и уже в Украине

Украинский бизнесмен Дмитрий Карчук вернулся в Украину после 2,5 недель содержания в польском следственном изоляторе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бизнесмена в Facebook.
По словам Карчука, ситуация с его задержанием завершилась так же внезапно, как и началась. Пока он планирует выяснить причины инцидента, в частности, какие именно документы и как именно были использованы.
"На самом деле, еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться", - отметил он.
Бизнесмен также поделился своими выводами после нахождения под стражей.
"Лично я узнал много нового - о себе, о системе, которая зажевывает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана", - подчеркнул Карчук.
Дмитрий Карчук выразил благодарность всем, кто способствовал его возвращению домой, в частности, жене Валентине Леус, консульству Украины в Люблине и Министерству иностранных дел, адвокатам юридической фирмы Arzinger Law Office, команде и членам сообщества CEO Club Ukraine, друзьям и близким.
Дмитрий Карчук был задержан 28 июля на пограничном переходе "Будомеж".
Немецкие власти объявили его в розыск на основании европейского ордера на арест из-за дела о похищении 171 электровелосипеда стоимостью более 126 тысяч евро.
По версии следствия ФРГ, в 2024 году мужчина якобы использовал поддельные транспортные документы и представлялся сотрудником транспортной компании.
Представители сообщества CEO Club Ukraine ранее предполагали, что задержание могло стать следствием мошенничества по персональным данным бизнесмена.
Злоумышленники могли использовать его документы для получения и последующей продажи груза.
Напомним, что Германия отозвала европейский ордер на арест директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, по которому он был задержан в Польше по подозрению в краже электровелосипедов.
После этого польский суд принял решение освободить украинского бизнесмена из-под стражи.
Перед этим стало известно, что задержанный в Польше Дмитрий Карчук находился в местном следственном изоляторе.
Тогда совладелец CEO Club Ukraine привлек адвокатов для обжалования подозрений и решений немецкого следствия.