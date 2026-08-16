RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Директор CEO Club вышел из польского СИЗО и уже в Украине

15:53 16.08.2026 Вс
2 мин
Бизнесмен откровенно рассказал о своих выводах после задержания
aimg Сергей Козачук
Фото: украинский бизнесмен Дмитрий Карчук (facebook.com/dmytro.karchuk)

Украинский бизнесмен Дмитрий Карчук вернулся в Украину после 2,5 недель содержания в польском следственном изоляторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение бизнесмена в Facebook.

Детали увольнения и планы

По словам Карчука, ситуация с его задержанием завершилась так же внезапно, как и началась. Пока он планирует выяснить причины инцидента, в частности, какие именно документы и как именно были использованы.

"На самом деле, еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться", - отметил он.

Бизнесмен также поделился своими выводами после нахождения под стражей.

"Лично я узнал много нового - о себе, о системе, которая зажевывает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана", - подчеркнул Карчук.

Кто помогал в увольнении

Дмитрий Карчук выразил благодарность всем, кто способствовал его возвращению домой, в частности, жене Валентине Леус, консульству Украины в Люблине и Министерству иностранных дел, адвокатам юридической фирмы Arzinger Law Office, команде и членам сообщества CEO Club Ukraine, друзьям и близким.

В чем обвиняли Карчука

Дмитрий Карчук был задержан 28 июля на пограничном переходе "Будомеж".

Немецкие власти объявили его в розыск на основании европейского ордера на арест из-за дела о похищении 171 электровелосипеда стоимостью более 126 тысяч евро.

По версии следствия ФРГ, в 2024 году мужчина якобы использовал поддельные транспортные документы и представлялся сотрудником транспортной компании.

Представители сообщества CEO Club Ukraine ранее предполагали, что задержание могло стать следствием мошенничества по персональным данным бизнесмена.

Злоумышленники могли использовать его документы для получения и последующей продажи груза.

Что предшествовало увольнению Карчука

Напомним, что Германия отозвала европейский ордер на арест директора CEO Club Ukraine Дмитрия Карчука, по которому он был задержан в Польше по подозрению в краже электровелосипедов.

После этого польский суд принял решение освободить украинского бизнесмена из-под стражи.

Перед этим стало известно, что задержанный в Польше Дмитрий Карчук находился в местном следственном изоляторе.

Тогда совладелец CEO Club Ukraine привлек адвокатов для обжалования подозрений и решений немецкого следствия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаУкраинаБизнес