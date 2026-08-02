Співвласника CEO Club Ukraine затримали на кордоні у Польщі: що каже захист та МЗС

Дмитра Карчука, співвласника одного з найбільших бізнес-клубів країни, затримали прикордонники на польському кордоні. Причиною стало міжнародне розшукове доручення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колег та адвокатів бізнесмена, президента CEO Club Ukraine Сергій Гайдачука та коментар пресслужби МЗС України журналістам видання.

За словами Гайдачука, затримання могло стати наслідком того, що персональними даними Карчука скористалися сторонні особи.

"Нажаль таких кейсів стає все більше - викрадення персональних даних, шахрайство та вчинення злочинів під чужою ідентичністю", - написали колеги Дмитра Карчука.

Після затримання чоловіка помістили до слідчого ізолятора. Там адвокати з'ясували, що ордер на арешт видала Німеччина.

У чому підозрюють бізнесмена

Німецькі правоохоронці пов'язують керівника української бізнес-спільноти з крадіжкою партії електровелосипедів у вересні 2024 року.

За версією слідства, зловмисник особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, скористався підробленими транспортними документами і забрав 171 електровелосипед. Товар за призначенням так і не потрапив.

"Сума збитків становить майже 127 тисяч євро", - уточнив президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук.

Позиція захисту

Адвокати бізнесмена повністю заперечують його причетність до крадіжки. За їхніми словами, є докази перебування Карчука в Україні у зазначений період:

дані про перетин державного кордону;

білінг мобільного оператора;

інформація про доставки й оплати;

свідчення знайомих, підтверджені листуванням, фото та відео.

Захист наголошує, що польський суд наразі не розглядає питання вини бізнесмена. Йдеться лише про те, чи виконувати європейський ордер на арешт і чи передавати чоловіка Німеччині.

Суд обрав Карчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати вже оскаржили це рішення та просять звільнити підзахисного під заставу. Паралельно готуються документи й докази для підтвердження його алібі.

Коментар МЗС

У зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що займаються справою затриманого українця.

"Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України. Запит опрацьовується", - повідомили РБК-Україна у пресслужбі МЗС.

За словами представника відомства, Україна розраховує на якнайшвидший доступ консулів.

Що таке CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine - один із найбільших закритих бізнес-клубів країни, заснований у 2011 році. Дмитро Карчук входить до числа його співвласників.

Спільнота об'єднує понад 250 власників і керівників середнього та великого бізнесу, інвесторів і підприємців із різних галузей. Серед учасників - засновники та топменеджери українських компаній.