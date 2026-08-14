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У Польщі звільнили директора CEO Club після скандалу з "крадіжкою велосипедів"

22:54 14.08.2026 Пт
2 хв
Затримання сталося через німецький ордер, пов'язаний з крадіжкою велосипедів
aimg Анастасія Никончук
У Польщі звільнили директора CEO Club після скандалу з "крадіжкою велосипедів"
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Німеччина відкликала європейський ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого раніше затримали у Польщі у справі про передбачуваний крадіжку електровелосипедів. Польський суд після цього звільнив українця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію засновника та президента CEO Club Ukraine Сергія Гайдачука у мережі Facebook.

Ордер відкликали

Про рішення повідомив засновник та президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук. За його словами, над визволенням Карчука з 28 липня працювали команда Arzinger, польські та німецькі адвокати, українське консульство та члени бізнес-спільноти.

Гайдачук зазначив, що відкликання ордера та звільнення Карчука не означають остаточного завершення історії.

"Нам важливо з'ясувати в Німеччині, які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, який зрештою призвів до його затримання в Польщі", – заявив він.

У чому звинувачували Карчука

Дмитра Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході «Будомєж». Німецька влада оголосила його в розшук на підставі європейського ордера на арешт. Слідство пов'язувало справу з передбачуваною крадіжкою 171 електровелосипеда вартістю понад 126 тисяч євро.

За версією німецьких слідчих, у 2024 році Карчук нібито використовував підроблені транспортні документи та представлявся співробітником транспортної компанії.

При цьому Гайдачук раніше припускав, що затримання могло бути пов'язане із шахрайством із персональними даними. За цією версією, зловмисники могли використовувати дані Карчука для отримання вантажу та подальшого продажу товару.

Тепер сторона Карчука має намір з'ясувати обставини, за яких його дані пов'язані з цією справою.

Нагадуємо, що у Варшаві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на українського блогера та репера Київстонера (Альберта Васильєва); за даними спецслужб, організацію замаху пов'язують із російською ФСБ.

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