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Дипломаты ЕС одобрили санкции против 5 россиян, причастных к отравлению в Солсбери

Новости » Политика    20.12.2018 - 12:09
Дипломаты ЕС одобрили санкции против 5 россиян, причастных к отравлению в Солсбери
Иллюстративное фото (csamir.com)

Под санкции попали подозреваемые в отравлении сотрудники российской разведки

Дипломаты Европейского союза (ЕС) приняли решение ввести санкции в отношении пяти граждан России, причастных к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против пяти россиян за нападение в Солсбери, в том числе против двух "туристов". Послы и министры должны одобрить это в первые недели января", - сообщил он.

Дипломаты ЕС одобрили санкции против 5 россиян, причастных к отравлению в Солсбери

Напомним, ранее управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. В частности, США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

Кроме того, Литва собирается расширить санкции против граждан Росии, обвиняемых в нарушениях прав человека.

Также спецслужбы Британии собираются усилить давление на шестерых бизнесменов, которые считаются близкими к руководству РФ.

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Темы: Санкции против РФ
Новости Украины ЕвросоюзСергей Скрипаль
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