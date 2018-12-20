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Дипломати ЄС схвалили санкції проти 5 росіян, причетних до отруєння в Солсбері

Новини » Політика    20.12.2018 - 12:09
Дипломати ЄС схвалили санкції проти 5 росіян, причетних до отруєння в Солсбері
Ілюстративне фото (csamir.com)

Під санкції потрапили підозрювані в отруєнні співробітники російської розвідки

Дипломати Європейського союзу (ЄС) ухвалили рішення ввести санкції щодо п'яти громадян Росії, причетних до отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Дипломати ЄС погодилися ввести санкції проти п'яти росіян за напад в Солсбері, в тому числі проти двох "туристів". Посли і міністри повинні схвалити це в перші тижні січня", - повідомив він.

Дипломати ЄС схвалили санкції проти 5 росіян, причетних до отруєння в Солсбері

Нагадаємо, раніше управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні колишнього російського шпигуна в Солсбері Сергія Скрипаля Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна. Зокрема, США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб. В списки також потрапили хакери з російської військової розвідки.

Крім того, Литва збирається розширити санкції проти громадян Росії, яких звинувачують у порушеннях прав людини.

Також спецслужби Британії збираються посилити тиск на шістьох бізнесменів, які вважаються близькими до керівництва РФ.

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України ЕвросоюзСергій Скрипаль
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