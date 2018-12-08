Спецслужбы Британии усилят давление на российских бизнесменов, связанных с властями РФ

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Эти действия станут ответом на отравление Сергея Скрипаля и его дочери

Спецслужбы Британии собираются усилить давление на шестерых бизнесменов, которые считаются близкими к руководству РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Предполагается, что власти Британии собираются ограничить предпринимателям возможность ведения бизнеса, а также ограничения для передвижения по Европе. Список предпринимателей уже был передан и утвержден премьер-министром королевства Терезой Мэй.

Сообщается, что эти бизнесмены определены как люди, что имеют тесные финансовые и профессиональные отношения с властью РФ. Они считаются участниками торгов Кремля по целому ряду направлений, среди которых использование своих финансовых возможностей от имени РФ.

В данное время известно, что один из участников списка является российский олигарх Роман Абрамович так как считается одним из самых важных финансовых сторонников президента РФ Владимира Путина.

Эти меры являются частью ответа за отравление британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Напомним, Британская спецслужба назвала неизбежной масштабную кибератаку на страну. Глава британского Центра национальной компьютерной безопасности Cиаран Мартин заявил, что несмотря на успехи, достигнутые в деле обеспечения кибербезопасности Великобритании, в ближайшие годы страна столкнется с полномасштабной "атакой первой категории".