США ввели санкции против подозреваемых в отравлении Скрипалей

Фото: Александр Мишкин и Анатолий Чепига (коллаж РБК-Украина)

США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующее ведомство.

Как сообщается, США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

Отметим, сообщалось, что сотрудники Главного разведывательного управления Российской Федерации Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате государственных учреждений на востоке Украины.

Напомним, второй подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Мишкин имеет звание Героя России, о чем ранее сообщали журналисты-расследователи Bellingcat.

Отмечалось, что Мишкина наградили в 2014 году. Жители поселка Лойга, где родился вероятный полковник ГРУ, рассказали журналистам, что видели фотографию, на которой президент России Владимир Путин жмет руку Мишкину. Эту фотографию им якобы показала бабушка Мишкина.

Как писало РБК-Украина ранее, еще до приезда в Великобританию непосредственных исполнителей покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который проводил разведку на местности.

Добавим, подозреваемый в покушении на Скрипалей полковник ГРУ России Анатолий Чепига вероятно был лично знаком с бывшим шпионом ГРУ Сергеем Скрипалем.