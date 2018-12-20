Литва планирует расширить санкции против РФ

Фото: Линас Линкявичус (flickr.com/nato)

Санкции готовятся ротив россиян, которых обвиняют в нарушении прав человека

Литва собирается расширить санкции против граждан Росии, обвиняемых в нарушениях прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, находящееся в стране имущество лиц из "черного списка" могут заморозить. Соответсвующий законопроект подготовит правительство Литвы.

Документ должен создать правовые механизмы для замораживания средств российских предпринимателей и должностных лиц, находящихся под санкциями.

Как сообщил Линкявичюс, кабмин Литвы поддерживает введение таких санкций, однако его не устраивает тот вариант законопроекта, который Сейму предложили ранее. Также глава МИД Литвы добавил, что ранее аналогичные механизмы санкций сейму Литвы предложили рассмотреть оппозиционные консерваторы и либералы.

Напомним, 19 декабря 2019 управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери Сергея Скрипаля - Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.