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"Дипломатия продолжает работать". Блинкен созвонился с Кулебой после разговора с Лавровым

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве. Также дипломаты обсудили укрепление обороноспособности Украины.

"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".

Подробнее о встрече дипломатов читайте в материале РБК-Украина - "Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше".

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Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенЛавров