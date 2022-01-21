"Дипломатія продовжує працювати". Блінкен здзвонився з Кулебою після розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Бесіда відбулася після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.