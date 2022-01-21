"Дипломатия продолжает работать". Блинкен созвонился с Кулебой после разговора с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.
В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве. Также дипломаты обсудили укрепление обороноспособности Украины.
"Провел разговор с госсекретарем США. Энтони Блинкен проинформировал меня об итогах встреч в Берлине и Женеве. Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости", - написал Кулеба.
Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.
После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".
Подробнее о встрече дипломатов читайте в материале РБК-Украина - "Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше".