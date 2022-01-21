"Дипломатия продолжает работать". Блинкен созвонился с Кулебой после разговора с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.