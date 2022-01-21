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"Дипломатія продовжує працювати". Блінкен здзвонився з Кулебою після розмови з Лавровим

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 19:42
"Дипломатія продовжує працювати". Блінкен здзвонився з Кулебою після розмови з Лавровим Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Бесіда відбулася після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

В ході розмови Блікен розповів Кулебі про підсумки його переговорів у Берліні та Женеві. Також дипломати обговорили зміцнення обороноздатності України.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це хороші новини", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися переговори між Лавровим і Блінкеном. Їх зустріч тривала близько 1,5 години.

Після переговорів Сергій Лавров заявив, що США і Росія домовилися, що Білий дім надасть письмові пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Детальніше про зустріч дипломатів читайте в матеріалі РБК-Україна - "Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі".

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Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен Лавров
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