Дипломатичний спринт. Кулеба провів 15 переговорів про зброю і санкції на конференції в Мюнхені

"За останню добу на Мюнхенській безпековій конференції Дмитро Кулеба провів дипломатичний спринт. 15 переговорів за 24 години, а також виступи, панельні дискусії, інтерв’ю та пресконференції", - сказано у повідомленні.

Так, міністр закордонних справ поспілкувався з генеральним секретарем НАТО, держсекретарем США, топ-дипломатам Китаю, головами дипломатії G7, віцеканцлером Німеччини, міністрами закордонних справ Пакистану, Іраку, Бразилії, Японії, Швеції, сенаторам США і не тільки.

Зокрема, політики домовилися про:

швидше постачання зброї та боєприпасів Україні,

розгортання на повну оборонної промисловості партнерів,

нові санкції проти Росію,

просування української "формули миру",

мобілізацію підтримки важливих голосувань в ООН.

Нагадаємо, міністри країн G7 домовилися про пришвидшення постачання озброєння Україні та введення нових санкцій проти Росії.

Окрім того, Кулеба закликав міжнародних союзників почати навчання українських пілотів без додаткових зобов'язань.

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